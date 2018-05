Schuttevaer Premium Urk is meer dan visserij alleen Facebook

Urk Maritime, een samenwerkingsverband van 16 bedrijven, wil Nederland duidelijk maken dat men in Flevoland prima terecht kan voor scheepsbouw, -onderhoud of andere maritieme dienstverlening. ‘De nieuwe buitendijkse haven is een vliegwiel voor de ontwikkeling van de maritieme sector hier.'

Bedrijvencluster Urk Maritime kan niet wachten op nieuwe haven

‘Wereldwijd bekend om aanpakmentaliteit'

Door Michiel Satink

Het geluid van een slijptol overstemt een overleg van een aantal mannen op de kade. Verderop schildert een man met ontbloot bovenlijf in de zon op een wankel plankje een achtersteven. Aan de Werkhaven van Urk is op een zonnige dag in mei amper kaderuimte beschikbaar. ‘Als er twee grote schepen afmeren in de hiernaast gelegen oude haven dan is die ook meteen vol', zegt André de Vries, manager van Urk Maritime. Een jaar of vijf geleden werd er geen meter bedrijfsgrond verkocht, maar na de economische crisis vloog de bedrijfsgrond over de toonbank. Nu is er op Urk niets meer beschikbaar. Bedrijven zitten op slot als ze willen uitbreiden. Ook het reguliere bedrijventerrein zit vol, zegt De Vries. De maritieme servicehaven waar al jaren over wordt gepraat en geschreven, moet uitkomst bieden. Volgens Urk Maritime zal dit project, waarvan de aanbesteding volgens planning dit jaar start, als vliegwiel fungeren voor de maritieme sector in het dorp. Die haven is van levensbelang. ‘Anders verlaten bedrijven onze gemeente. De bedrijventerreinen en havens zitten vol. We moeten nu echt een slag maken.'

Impuls

Het samenwerkingsverband van maritieme bedrijven op Urk kreeg twee jaar geleden een impuls toen Braveheart Marine de provincie om subsidie vroeg om een groot project naar het dorp te halen. ‘Dat kon, maar de voorwaarde was dat de hele maritieme sector meeprofiteerde. Daar is een project uit voortgekomen met een bijdrage uit de ZZL-gelden.' Dat is geld dat gereserveerd was voor de inmiddels afgeblazen Zuiderzeelijn, de spoorverbinding tussen Schiphol en Groningen via Flevoland. Het project van Braveheart leverde een zeewaardige multifunctioneel werkschip op, de Javelin 25.25 Patriot, dat vorig jaar werd afgeleverd. Het vaartuig is onder meer geschikt voor hydrografisch onderzoek en de aanleg en onderhoud van windmolenparken op zee. Onderdeel van het project was het delen van kennis en innovatie, het toepassen van nieuwe technieken aan boord en marketing en promotie van de sector. ‘We staan nu onder één naam op beurzen zoals in Gorinchem. We zijn met 16 ondernemingen, maar er komen er nog een paar bij.'

Voorbeeld

Werkendam Maritime Industries, waarin 30 bedrijven samenwerken, is een voorbeeld voor het verband uit Urk. ‘Ze presenteren zich echt als collectief. De sector daar is heel erg verweven met de gemeenschap en dat is hier ook zo.'

Waar Werkendam staat voor binnenvaart, wordt Urk nog altijd geassocieerd met visserij. ‘Dat willen we doorbreken. De arbeidsmoraal van hier komt van de visserij. Een schip kwam op vrijdag aan, maar moest maandag weer naar zee. Dus als er dan zaterdag doorgewerkt moest worden, deed men dat. Dat is nog steeds zo en in de aanverwante sectoren is dat hier niet anders. Maar er is meer waar we goed in zijn naast de visserij. Denk aan scheepsbouw, luxe jachtbouw, onderhoud, nautisch onderwijs. Hier zitten bedrijven die wereldwijd goed bekend staan. Iedereen doet zijn eigen ding, maar die krachten bundelen we nu', zegt De Vries strijdbaar. ‘We hebben een unieke ligging aan het IJsselmeer, aan de drukste vaarroute van Nederland.'

Buitendijks

Al sinds de jaren 1990 wordt gesproken over de komst van een buitendijkse haven bij Urk. Aanvankelijk ook met een containerterminal, zegt De Vries. Dat zorgde voor weerstand bij het provinciebestuur van Flevoland. Bij Lelystad moest immers ook een nieuwe haven worden gebouwd, met containerterminal. ‘Toen onze partner van de terminal afhaakte, veranderde de stemming bij de provincie.'

In de nieuwe Flevokust Haven in Lelystad zijn in april de eerste containers overgeslagen. De servicehaven van Urk komt er ook, denkt De Vries. De provincie, die vorig jaar met een toezegging van zeven miljoen euro zorgde voor een sluitende begroting, onderhandelt nog met de rijksoverheid over de grond. Investeerders zijn niet genegen geld te pompen in een pachtconstructie. Het bedrijfsleven wil graag dat de aanleg snel begint. ‘Zo'n 10 of 11 ondernemingen staan in de startblokken om zich daar te vestigen.'

De verwachting is dat daarna ook het geplande binnendijkse bedrijventerrein snel vol zit. Van belang is ook de verdieping van de vaargeul in het IJsselmeer en het aanpakken van de sluis bij Kornwerderzand door de Afsluitdijk. Verschillende overheden en bedrijven lobbyen hier al jaren voor. ‘Een fatsoenlijke kotter kan Urk nu niet bereiken. Balk Shipyard en VCU onderzoeken de gezamenlijke exploitatie van een botenlift. Als de vaarroute en de sluis zijn aangepakt, dan wordt dat mogelijk de grootste botenlift van Europa.'