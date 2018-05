Schuttevaer Premium ‘Vrijstelling CCR-eisen bij ons niet anders dan in Duitsland' Facebook

DEN HAAG 23 mei 2018

‘De toepassing van CCR-eisen mag er niet toe leiden dat een bedrijf geen bedrijf meer kan zijn', zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag 17 mei in het algemeen overleg (AO) Maritiem. Ze ontkende dat Duitsland de regels anders hanteert. ‘Vrijstellingen zijn gewoon mogelijk.' De minister gaat er met de ASV over in gesprek, zegde ze de Kamercommissie toe.