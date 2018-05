Deuren derde kolk Beatrixsluis zijn onderweg Facebook

VREESWIJK 23 mei 2018, 10:01

Twee van de vier nieuwe deuren voor de derde kolk van de Beatrixsluis zijn dinsdag 22 mei op transport gezet vanuit Shanghai. De deuren komen begin juli aan bij de werf van Mammoet in Schiedam en worden in de loop van de zomer naar Nieuwegein gebracht.

Eén van de deuren voor vertrek in Shanghai. (Foto Sas van Vreeswijk)

Bij Mammoet worden de deuren (28 meter lang, 6,25 meter dik, 14 meter hoog en 490 ton per stuk) afgebouwd. Aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk brengt dan diverse installaties aan, waaronder de aandrijving. De afbouw duurt ongeveer een maand. Daarna gaan ze naar Nieuwegein. Deze eerste twee deuren komen in het buitenhoofd aan de Lekzijde.

De aankomst in Nieuwegein en de plaatsing van de deuren kan worden gevolgd vanaf een uitkijkplek. De twee deuren voor het binnenhoofd vertrekken in juni vanuit Shanghai en worden in de loop van augustus geplaatst. (MdV)