Met de sleephopperzuigers Geopotes 15 en HAM 316 is Van Oord gestart met zandsuppleties voor de kust van het waddeneiland Texel en van het Engelse graafschap Lincolnshire. Beide dienen om de kustlijn die last heeft van erosie, in stand te houden.