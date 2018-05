Schuttevaer Premium Ruimte voor 135-meters in Haaften Facebook

Twitter

Email HAAFTEN 18 mei 2018, 13:00

Rijkswaterstaat heeft meer manoeuvreerruimte gecreëerd in de overnachtingshaven van Haaften. Hiervoor is de invaart 40 meter verbreed tot 150 meter. Dat geeft niet alleen de scheepvaart meer ruimte in de monding van de haven, maar zorgt naar verwachting ook dat zich minder zand ophoopt in de havenmond.