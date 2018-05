Clip #69 Sloepdelen vs. Gemeente Utrecht - Alleenrecht blijkt niets waard Facebook

UTRECHT 16 mei 2018, 22:57

Iwan de Ploeg won in 2013 met zijn bedrijf Sloepdelen een aanbesteding voor het alleenrecht om fluisterboten op de Utrechtse grachten en singels te mogen exploiteren. Later bleek dat de gemeente Utrecht dat recht ook aan andere bedrijven had gegeven, onder veel minder strenge voorwaarden en voor een veel lagere vergoeding.

1 / 1 Klik hieronder op de video met het verhaal van Iwan de Ploeg van Sloepdelen, tijdens een interviewvaartocht met Heere Heeresma jr door de Utrechtse grachten. (Beeld uit video) Klik hieronder op de video met het verhaal van Iwan de Ploeg van Sloepdelen, tijdens een interviewvaartocht met Heere Heeresma jr door de Utrechtse grachten. (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Tijdens een vaartocht door de Utrechtse binnenstad vertelt De Ploeg over de juridische stappen die hij heeft genomen om alsnog zijn recht te krijgen. De zaak ligt inmiddels bij de Raad van State. Schuttevaer berichtte 19 april al over de zitting van de Raad, waarop eerdaags een uitspraak zal volgen.

