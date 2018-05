Waddenzeehavens tekenen voor natuur Facebook

Nederlandse, Duitse en Deense Waddenzeehavens houden donderdag 17 mei de Wadden Seaport Conference in Port of Harlingen ter voorbereiding op de 13de Trilaterale Waddenzee regeringsconferentie op 18 mei in Leeuwarden.

In Harlingen tekenen de organiserende Waddenzeehavens een Letter of Intent, waarin zij verantwoordelijkheid nemen voor het respectvol omgaan met de Waddenzee en hierin samenwerken. Tegelijkertijd wordt de website www.waddenseaports.com gelanceerd, waarin ‘best practices' worden uitgewisseld.

De Letter of Intent wordt daags hierna door de directeur van Groningen Seaports, Cas König, besproken tijdens de regeringsconferentie in Leeuwarden. Hier wordt de Letter of Intent naast de Verklaring van Leeuwarden gelegd. Dit is een vier jaarlijkse regeringsverklaring van ‘natuurministers' uit Denemarken, Duitsland en Nederland, waarin wordt teruggekeken op wat de afgelopen vier jaar onder Nederlands voorzitterschap is bereikt.

In de regeringsverklaring maken de regeringen ook afspraken voor de komende vier jaar. De havens geven in de Letter of Intent aan dat ze ervaringen gaan delen over duurzame havens. Hiermee leveren de havens een bijdrage aan het Unesco Werelderfgoed.

Thema's die in de nabije toekomst een hoofdrol opeisen zijn vermindering van afval en olieverontreiniging in zee, minder lichtuitstraling, CO2-neutraliteit, slimmer baggeren en verduurzaming van vaarverbindingen naar de eilanden.

Daarnaast wordt donderdag het Pact van Marrum getekend tussen de Nederlandse havens en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN). In dit pact worden concrete afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de havens de komende jaren op economisch en ecologisch vlak, zodat havenontwikkeling hand in hand kan gaan met de ontwikkeling van het kwetsbare werelderfgoed Waddenzee.

CWN is een samenwerkingsverband van de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting WAD en Vereniging Natuurmonumenten.

Ecoport

Ook worden donderdag de felbegeerde Ecoport-certificaten uitgereikt. Dit jaar ontvangen Port of Den Helder, Port of Harlingen en haven Den Oever voor de tweede keer het keurmerk uit handen van European Seaports Organisation (ESPO) secretaris generaal Isabelle Ryckbost. Groningen Seaports wordt zelfs voor de zesde keer naar het podium geroepen.

De ECOport-certificaten worden verstrekt aan havens die de milieuwetgeving onder controle hebben en elke twee jaar stappen zetten om de impact van de haven op de omgeving te verkleinen.