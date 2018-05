Eerste schepen passeren Sluis Delden, met hoogtebeperking (video) Facebook

Email DELDEN 11 mei 2018, 13:00

Met een tijdelijk beperkte doorvaarthoogte van 16 m +NAP is Sluis Delden donderdag 10 mei om 9:00 uur na 31 dagen weer opengesteld. Voor een deel van de wachtende schippers een meevaller, want toch nog twee dagen eerder dan voorzien.

1 / 1 Het geladen Lemster motorvrachtschip Modesta kon op Hemelvaartsdag worden ingepland, toen bleek dat de verlengde stremming eerder werd opgeheven. (Foto Rijkswaterstaat) Hieronder de welkomstvideo op Twitter van Officier van Dienst Marten (@VLW_Marten) Het geladen Lemster motorvrachtschip Modesta kon op Hemelvaartsdag worden ingepland, toen bleek dat de verlengde stremming eerder werd opgeheven. (Foto Rijkswaterstaat) Hieronder de welkomstvideo op Twitter van Officier van Dienst Marten (@VLW_Marten)

Van de 35 schepen, die volgens www.stremmingdelden.nl voor schutting vanaf zaterdag waren gemeld, konden er op Hemelvaartsdag al 12 vanaf 06:00 uur passeren. Veel aangemelde schepen konden donderdag niet worden ingepland omdat ze voor de sluisbediening niet bereikbaar waren, enkele omdat ze hoger dan 16 m + NAP waren geladen. Dinsdagavond leek het erop dat de stremming nog tot zaterdag 12 mei zou duren, drie dagen later dan de oorspronkelijke planning na het begin van het groot onderhoud op 9 april.

Aanvaarbalk te laag

Het verwijderen van de stalen drempel, die voor extra vertraging zorgde, is volgens Rijkswaterstaat voorspoediger verlopen. Daardoor kon ook de test met het bedieningssysteem sneller worden gedaan. Wel is er nog een onjuistheid geconstateerd met de hoogte van de aanvaarbalk. Deze is te laag ingemeten, waardoor er tijdelijk een beperking van de doorvaarthoogte is ingesteld van 16m +NAP. Dit is vooral merkbaar voor dubbellaags containerschepen.

Zondagavond 13 mei wordt de aanvaarbalk vervangen door een tijdelijke voorziening. Met Koninklijke BLN-Schuttevaer en het bedrijfsleven is afgesproken om hiervoor de sluisbediening zondag vanaf 18:00 uur te stoppen. De beperking op de doorvaarthoogte kan dan maandagochtend worden opgeheven.

Op een nader te bepalen moment wordt dan de tijdelijke voorziening vervangen door een nieuwe aangepaste aanvaarbalk. Dit kan naar verwachting zonder stremming gebeuren. (DvdM)