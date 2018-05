Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Het is tijd voor tunnels Facebook

AMSTERDAM 10 mei 2018, 15:00

In een ‘laagland' als Nederland, met zijn vele rivieren en kanalen, is het bouwen van bruggen een noodzakelijk kwaad. Bruggen lijken al jaren dé oplossing wanneer een knelpunt dreigt te ontstaan in de bereikbaarheid tussen werkplaats en woonplaats van de burger. Lang werd dit probleem opgelost door een veerdienst te onderhouden tussen de twee oevers. Die heeft echter zijn beperkingen bij toename van het aantal klanten.