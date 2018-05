Schuttevaer Premium EVdB: Niemann treedt af, toeteren gaat door Facebook

Twitter

KEULEN 7 mei 2018, 14:28

Christian Niemann, eerste voorzitter van de Keulse ligplaatsenactiegroep Europäische Vereinigung der Binnenschiffer (EVdB), is 4 mei afgetreden. In een verklaring in de Facebookgroep van de EVdB geeft hij aan dat de meningsverschillen in het bestuur over de financiën ten grondslag lagen aan zijn besluit. De vereniging was 13 april pas officieel opgericht.