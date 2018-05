Openstelling Sluis Delden twee dagen vertraagd Facebook

DELDEN 7 mei 2018, 11:45

De sluis bij Delden gaat op woensdag 9 mei open, in plaats van op maandag. Tijdens het werk is aannemer Mourik ook hier tegen een aantal onvoorziene omstandigheden aangelopen die de planning verder onder druk hebben gezet, meldt Rijkswaterstaat.

Maandag 7 mei zou aanvankelijk ook sluis Hengelo weer opengaan, maar die stremming werd eerder al met 12 dagen verlengd. De renovatie van de monumentale sluizen in Delden en Hengelo is maatwerk. Het werk wordt onder tijdsdruk uitgevoerd, want veel bedrijven aan het Twentekanaal zijn voor hun vervoer afhankelijk van de sluizen, met name Sluis Delden.

Rijkswaterstaat: ‘Onvoorziene omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat sommige werkzaamheden meer tijd hebben gekost. Zo was bijvoorbeeld het oude beton in het sluishoofd voorzien van meer wapening dan vooraf bekend was. Dit zorgde ervoor dat er meer tijd nodig was om de aanvaarbeveiliging aan te brengen.'

In zeer korte tijd worden veel werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd. Deze moeten allemaal gereed zijn voordat het functioneren van de sluis aan het eind van het werk kan worden getest en de sluis veilig in gebruik kan worden genomen. Al deze omstandigheden leiden er volgens opdrachtgever Rijkswaterstaat toe dat de planning twee dagen uitloopt. De bedrijven aan het Twentekanaal zijn hiervan op de hoogte.

Rijkswaterstaat en haar opdrachtnemer Mourik werken sinds 9 april aan de sluizen in Hengelo en Delden om te zorgen dat deze weer 30 jaar vrij zijn van groot onderhoud. Rijkswaterstaat en Mourik spannen zich in om de gebruikers goed geïnformeerd te houden en de stremming tot een minimum te beperken. (DvdM)