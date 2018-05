BLN-Schuttevaer: ‘Extra uitloop sluis Delden roept om actie' Facebook

Twitter

Email DELDEN [update] 8 mei 2018, 21:00

De sluis bij Delden gaat niet maandag 7 of woensdag 9 mei open, maar nog drie dagen later op zaterdag 12 mei. Tijdens het werk is aannemer Mourik ook hier tegen een aantal onvoorziene omstandigheden aangelopen die de planning verder onder druk hebben gezet, meldde Rijkswaterstaat al. Bovendien blijkt ook het verwijderen van een stalen drempel en het testen van de bedieningssoftware meer tijd te kosten.

‘Wij begrijpen dat dit uitermate vervelend is voor onze leden en wij vinden dit een situatie die roept om verdere actie', reageert Koninklijke BLN-Schuttevaer op de extra uitloop van de stremming. ‘Vooral de schepen die verwachten woensdagochtend te kunnen schutten ondervinden hier enorme hinder van, net zoals de vele bedrijven die verwachten hun voorraad weer aan te vullen na morgenochtend.'

Wat er precies aan de hand is gaat BLN-Schuttevaer verder onderzoeken. ‘Wij verzekeren u dat we hier bovenop zitten. Met name de manier van communiceren over de uitloop heeft ons erg teleurgesteld en hier zijn wij het zeker niet mee eens. Wordt vervolgd.'

Grote druk

Maandag 7 mei zou aanvankelijk ook sluis Hengelo weer opengaan, maar die stremming werd eerder al met 12 dagen verlengd. De renovatie van de sluizen in Delden en Hengelo is een omvangrijke en complexe klus, die een lange stremming met zich meebrengt. Vanwege het belang van de bedrijvigheid op en langs het kanaal is vroegtijdig samenwerking gezocht met de belanghebbende bedrijven. Er is geprobeerd de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode te plannen, waardoor het werk onder grote druk staat. Rijkswaterstaat en aannemer Mourik spannen zich in om de gebruikers goed geïnformeerd te houden en de stremming tot een minimum te beperken.

Rijkswaterstaat: ‘Onvoorziene omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat sommige werkzaamheden meer tijd hebben gekost. Zo was bijvoorbeeld het oude beton in het sluishoofd voorzien van meer wapening dan vooraf bekend was. Dit zorgde ervoor dat er meer tijd nodig was om de aanvaarbeveiliging aan te brengen.'

Rijkswaterstaat betreurt het met name voor de bedrijven aan het Twentekanaal die voor hun transport afhankelijk zijn van de werking van de sluis, en doet er alles aan om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. De sluis wordt nu naar verwachting op zaterdag 12 mei opengesteld.

Rijkswaterstaat en haar opdrachtnemer Mourik werken sinds 9 april aan de sluizen in Hengelo en Delden om te zorgen dat deze weer 30 jaar vrij zijn van groot onderhoud. (DvdM)