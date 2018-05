Schuttevaer Premium Wiebes wil kolenimport Rotterdam niet ontmoedigen Facebook

ROTTERDAM 7 mei 2018

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gaat er bij het Havenbedrijf Rotterdam niet op aandringen om alles in het werk te zetten om de invoer van steenkool te ontmoedigen. De oplossing voor het verminderen van de CO2- uitstoot in de haven zit volgens de minister in het verminderen van het gebruik van kolen, niet in het verleggen van de route naar de eindgebruikers.