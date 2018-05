Stremming sluis Amerongen na tien weken voorbij Facebook

Sluis Amerongen is na tien weken stremming maandag 7 mei 's ochtends zes uur weer geopend voor de scheepvaart. Bij renovatiewerkzaamheden werden de elektrotechnische installaties vervangen, evenals de bewegingswerken van de sluisdeuren. Verder werden betonreparaties uitgevoerd en is de sluis geschikt gemaakt voor centrale bediening.

De eerste schepen maakten maandagmorgen vroeg weer gebruik van sluis Amerongen. (Foto Rijkswaterstaat)

Sluis Hagestein is de volgende sluis die gestremd wordt: van 24 september tot en met 16 december 2018. Sluis Driel volgt in het voorjaar van 2019. Het scheepvaartverkeer vaart tijdens de stremmingsperioden om via de Waal.

Ook realiseert Rijkswaterstaat in Amerongen een centraal bedieningsgebouw van waaruit het de drie stuwcomplexen gefaseerd centraal gaat bedienen. De renovatie is naar verwachting eind 2019 afgerond. (DvdM)