Schuttevaer Premium ECT wordt niet vervolgd voor dodelijk ongeval Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 4 mei 2018, 14:00

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft een schikking getroffen met de Rotterdamse terminalexploitant ECT over een dodelijk arbeidsongeval in 2014. Overeengekomen is dat ECT 110.000 euro betaalt en dat het OM daarna afziet van vervolging.