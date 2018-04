Veerpont stuit op Volkswagenbus Facebook

De Duitse politie heeft zaterdagmiddag 28 april een aparte vondst gedaan in de Elbe. Bij de veerstoep van de pont bij Hoopte bleek een witte Volkswagen Transporter in het water te liggen.

1 / 1 De Volkswagen Transporter is uit de Elbe getakeld. (still uit video) De Volkswagen Transporter is uit de Elbe getakeld. (still uit video)

De bestelbus werd gevonden nadat de pont er zaterdag bij laag water met de schroef tegenaan was gevaren. De schipper seinde de hulpdiensten in die binnen de kortste tijd met 40 man sterk aanwezig waren, schrijf de krant Hamburger Morgenpost. Duikers hadden vervolgens vijf uur nodig om de bestelbus met lijnen te zekeren en met hulp van een lier op een brandweerauto uit de rivier te trekken.

De bus is waarschijnlijk expres in het water gereden nadat hij was gebruikt bij een inbraak. In de laadruimte werd een opengebroken geldwisselautomaat gevonden die mogelijk bij een speelhal is gestolen. Zowel de landpolitie als de Wasserschutzpolizei doet onderzoek. (BO)