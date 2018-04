Schuttevaer Premium EVdB-leden toeteren weer Facebook

Twitter

Email KEULEN 25 april 2018, 11:00

De Europäische Vereinigung der Binnenschiffer (EVdB) roept haar leden sinds 21 april weer op de scheepshoorn te gebruiken bij het passeren van de Rheinauhafen in Keulen. De EVdB is zwaar teleurgesteld in de Keulse havenbeheerder Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK), die 19 april met een ‘onacceptabel' voorstel kwam