HAMBURG 19 april 2018, 16:00

Overslagconcern Eurogate heeft vorig jaar 14.400.000 containers behandeld. Dat zijn er 210.000 minder dan in 2016 (14.610.000) en 149.000 minder dan in 2015 (14.549.000). Belangrijkste factor bij deze daling was Hamburg, waar in 2017 25,6% minder containers werden overgeslagen.