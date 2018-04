Clip #59 Boy moet weg - Haven Amsterdam beëindigt huurcontract met BHW Marine Service Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 16 april 2018, 22:26

Boy Meijer is met zijn bedrijf BHW Marine Service, gespecialiseerd in reparatie, onderhoud en renovatie van duwbakken, al twee en een halfjaar gevestigd in de Nieuwe Houthaven van Amsterdam. Nu Haven Amsterdam per 31 december 2017 zijn huurcontract heeft beëindigd moet hij voor het einde van de maand weg.

1 / 1 ‘En waar je met je schepen heen moet, dat interesseert ons niet', was wat Boy Meijer (BHW Marine Service in de Nieuwe Houthaven) van Haven Amsterdam te horen kreeg. (Beeld uit video) ‘En waar je met je schepen heen moet, dat interesseert ons niet', was wat Boy Meijer (BHW Marine Service in de Nieuwe Houthaven) van Haven Amsterdam te horen kreeg. (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Volgens Boy heeft dit alles te maken met het project Haven-Stad, waarvoor de havenactiviteiten plaats moeten maken voor woning- en kantoorbouw. ‘Ze zeggen doodleuk: sorry, maar je huurcontract wordt niet verlengd. En waar je met je schepen heen moet, dat interesseert ons niet,' aldus Boy. Hij roept Haven Amsterdam op tot een minnelijke schikking te komen, anders zegt hij gerechtelijke stappen te moeten ondernemen.

Onze Amsterdamse verslaggever maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.