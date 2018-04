Schuttevaer Premium Snuffelapparatuur Nijmegen in actie Facebook

NIJMEGEN 13 april 2018, 12:00

Onder schippers is behoorlijk heftig gereageerd op het project van de snuffelkastjes in Nijmegen. De afgelopen week zijn de acht kastjes op de Waalkade in Nijmegen in bedrijf genomen.