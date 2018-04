Schuttevaer Premium Student wijst Rijnvaart als grote vervuiler aan Facebook

Twitter

Email DUISBURG 12 april 2018, 13:00

De binnenvaart zorgt ervoor dat de NOx-uitstoot in steden langs de Rijn veel te hoog blijft. Zelfs als dieselauto's uit de binnenstad worden geweerd. Dat is de conclusie van een masterscriptie van natuurkundestudent Lennart Korsten aan de universiteit van Duisburg-Essen. In Duitsland, waar veel wordt gediscussieerd over het dieselverbod, doet deze studie veel stof opwaaien.