Als er een brug voor fietsers en voetgangers over het IJ komt heeft dat grote gevolgen voor zeilschepen in het algemeen en de zeilende chartervaart in het bijzonder. Nu het charterseizoen weer begint, spreekt Heere Heeresma jr. voor zijn videoreeks IJ-brug met verschillende vertegenwoordigers van de zeilcharterbranche.

1 / 1 Voor schepen met een mast is een eventuele IJ-brug een ramp, zegt schipper Wouter Egas van de zeetjalk Orion. (Beeld uit video) Voor schepen met een mast is een eventuele IJ-brug een ramp, zegt schipper Wouter Egas van de zeetjalk Orion. (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Als eerste komt Wouter Egas, schipper van de zeetjalk Orion, aan het woord. Volgens hem wordt Amsterdam een onneembare vesting voor zeilcharterschepen als de brug over het IJ er komt. ´Het is eigenlijk een ramp, voor de fietsers, de voetgangers en voor schepen met een mast.´

