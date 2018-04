Schuttevaer Premium Altijd volle bak op Open Dag Verkeerscentrale Rotterdam Facebook

De verkeersbegeleiders van de Verkeerscentrale Rotterdam hebben donderdag 5 april, tijdens de jaarlijkse Open Dag, een maximaal aantal bezoekers in hun wereld ingewijd. ‘Laveren in het havengebied is niet toegestaan. Het is ook niet wenselijk voor uzelf, hoor.'