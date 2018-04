Stakingen regio Duisburg Facebook

Twitter

Email DUISBURG 6 april 2018, 10:00

Er wordt van 10 april 06:00 uur tot 11 april 06:00 gestaakt op sluizen van het Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Duisburg-Meiderich.

Dat maakte heeft het WSA vrijdag 6 april bekendgemaakt. De dienst sluit niet uit dat sommige sluizen helemaal niet worden bediend. Ook de kantoren van het WSA zijn dinsdag slechts beperkt bereikbaar. Op welke sluizen gestaakt gaat worden is op zijn vroegst maandag 10 april bekend.

Het gaat om waarschuwingsstakingen, uitgeroepen door de Duitse vakbond Verdi. Binnenvaartorganisatie Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) is fel gekant tegen de staking. Die brengt volgens de bond de gevraagde loonsverhoging van 6% geen stap dichterbij, maar ontregelt wel de logistieke keten in Duitsland. Omdat er in veel gevallen niet kan worden omgevaren, neemt de vakbond de binnenvaart in gijzeling, vindt het BDB. De brancheorganisatie noemt het curieus dat Verdi dit de binnenvaart aandoet, omdat ook het binnenvaartpersoneel Verdi als vakbond heeft. (MdV)