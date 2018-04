Beweegbare fietsbrug over Noordhollandsch Kanaal Facebook

Met een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal ten noorden van de Willem I-sluis wil de gemeente Amsterdam het Buiksloterwegveer ontlasten. Fietsers krijgen de mogelijkheid ook de IJ-oversteek te maken via het IJpleinveer.

1 / 1 Een fietsbrug ten noorden van de Willem I-sluis is volgens gemeente Amsterdam de beste optie. Een fietsbrug ten noorden van de Willem I-sluis is volgens gemeente Amsterdam de beste optie.

Belangstellenden kunnen zich voor de avond aanmelden of vragen of suggesties doen bij omgevingsmanager Kees Kaptein via: k.kaptein@amsterdam.nl

‘Amsterdam blijft de komende jaren groeien. Een groot deel van die groei vindt plaats in Amsterdam-Noord', zegt wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer) op de projectwebsite. ‘Dat resulteert in een forse toename van fietsers en voetgangers. Zo verdubbelt tussen 2015 en 2030 het aantal reizigers op het Buiksloterwegveer. Naast de uitbreiding van het aantal veren werken we daarom ook aan de spreiding van de reizigers. De brug over het Noordhollandsch Kanaal is als onderdeel van Sprong over het IJ één van de maatregelen om op korte termijn te zorgen voor een betere bereikbaarheid van het IJplein, waardoor ook de druk op het Buiksloterwegveer afneemt.'

Onderzoek naar locatie

Voor de brug zijn zeven verschillende locaties met elkaar vergeleken, uiteenlopend van een locatie direct bij het IJ tot een locatie ten noorden van de sluis. Uit dit onderzoek blijkt dat een fietsbrug ten noorden van de sluis de beste optie is. Met deze verbinding ontstaat een zowel korte als comfortabele route voor fietsers tussen het IJplein, de drukke fietsroute langs de westzijde van het kanaal en het Van der Pekplein. De locatie leidt tot de relatief grootste afname van fietsers per dag op het Buiksloterwegveer en draagt daardoor - samen met het inzetten van meer veren van/naar het IJplein - het beste bij aan het verminderen van de drukte op deze populaire pont.

Planning

De komende tijd gaat het projectteam verder met het uitwerken van de plannen. Daaronder valt onder andere het ontwerp, de aansluiting van de brug op de omliggende fietsroutes en het voorbereiden van een aanpassing van het bestemmingsplan. Op basis daarvan volgt het zogenoemde uitvoeringsbesluit: dan beslist de gemeenteraad definitief over de komst van de brug en stelt zij geld beschikbaar voor de bouw. In de periode hiernaartoe zal het projectteam bewoners en andere belanghebbenden blijven opzoeken om hen te informeren en hun mening te horen over het ontwerp en de verkeerskundige oplossingen. De brug kan, als alles volgens planning verloopt, in 2021 gereed zijn. (DvdM)