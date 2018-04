Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Gun recreatieschipper zijn vaarwater Facebook

Twitter

Email Dordrecht 6 april 2018, 15:00

Traditioneel begint in Nederland op 1 april het recreatieseizoen. Dit betekent dat u vanaf nu weer recreatievaart kunt verwachten op de vaarwegen. Dat vergt extra oplettendheid, want de vaarweg is niet van de een of de ander, maar moet worden gedeeld. Dat zal na een relatief rustige ‘winterperiode’, wat het aantal recreatieschepen betreft, best weer even wennen zijn de komende tijd.