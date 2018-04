Schuttevaer Premium WaakSaam repareert vlotbrug Facebook

Twitter

BURGERVLOTBRUG 6 april 2018, 14:00

De provincie Noord-Holland is in Burgervlotbrug begonnen met de reparatie van de op 12 september 2017 door een binnenvaartschip aangevaren vlotbrug in het Noordhollandskanaal.