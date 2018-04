Hengeloos zout tijdelijk in Goor het schip in Facebook

GOOR [update] 9 april 2018, 14:00

Zoutfabrikant AKZO rijdt een maand lang Hengeloos zout naar schepen in Goor. De tijdelijke overslagvoorziening is maandag 9 april in gebruik genomen omdat sluis Delden wordt gerenoveerd. Een week eerder ging sluis Hengelo al dicht.

1 / 1 Het zout wordt vanaf Hengelo met vrachtwagens naar Goor verplaatst en op de kade gestort binnen een tijdelijke constructie. Vervolgens wordt het zout met een kraan op een lopende band verplaatst en gestort in een schip. (Foto Sander Wels) Het zout wordt vanaf Hengelo met vrachtwagens naar Goor verplaatst en op de kade gestort binnen een tijdelijke constructie. Vervolgens wordt het zout met een kraan op een lopende band verplaatst en gestort in een schip. (Foto Sander Wels)

Rijkswaterstaat en aannemer Mourik renoveren de sluiscomplexen in Delden en Hengelo. Daarvoor zijn beide sluizen een maand gestremd. Groot onderhoud is volgens Rijkswaterstaat de komende 30 jaar niet meer nodig.

Binnen en buiten

Tijdens de stremming wordt de binnen- en buitenkant van de sluiscomplexen gerenoveerd, ook de huidige sluisdeuren worden vervangen of gerenoveerd. Daarvoor moet de sluiskolk droog staan. In Delden krijgt de stalen sluiskolk een opknapbeurt en worden de ankerstangen vervangen die ervoor zorgen dat de sluiswanden goed op hun plek blijven. De sluiskolk in Hengelo is van beton, die krijgt nieuwe voegen.

Ook de hele elektrische installatie voor de bediening en besturing van de sluizen wordt vervangen. ‘Zo bereiden we de complexen voor op bediening op afstand vanuit Eefde', meldt Rijkswaterstaat. ‘Dit gaat trapsgewijs: eerst bedienen we de sluizen op locatie. Daarna bedienen we beide sluizen vanuit Delden. Vervolgens bedienen we beide sluizen vanuit een sluiscomplex in Eefde.'

Ook gemalen

Behalve de sluizen worden ook de beide gemaalcomplexen aangepakt. Zowel in Delden als Hengelo worden de pompen en hun aandrijving vervangen. In Hengelo betekent dit dat de oude dieselmotoren vervangen worden door elektromotoren. Die zijn stiller, betrouwbaarder en hebben minder uitstoot van CO2. Ook het uiterlijk van het sluiscomplex krijgt een opknapbeurt, van schilder- en snoeiwerk tot onderhoud aan de weg. (DvdM/SW)