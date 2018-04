Schuttevaer Premium Eemshaven winnaar en verliezer in strijd om windmolenparken Facebook

EEMSHAVEN 5 april 2018, 16:00

De windmolenindustrie in de Eemshaven loopt tegen zijn grenzen aan. Vanwege ruimtegebrek in de Groninger zeehaven is de bouw van een nieuw windpark in de Duitse Bocht aan de Eemshaven voorbij gegaan. Het wordt nu vanuit Cuxhaven gedaan.