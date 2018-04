Defensie brengt Amsterdamse zeemijn tot ontploffing Facebook

In het hart van het Markermeer, een kleine 30 kilometer van Amsterdam, is woensdag 4 april rond het middaguur een explosief uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. De zeemijn werd eind januari tijdens baggerwerkzaamheden door een kraanschip van Beens in het Amsterdamse IJ gevonden.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de ‘Luftminebombe' woensdagmorgen vroeg eerst onder water behandeld, op een paar honderd meter afstand van het Java-eiland. Dat was noodzakelijk om het explosief met 600 kilo hexaniet (gelijk aan ruim 900 kilo TNT) zo veilig mogelijk te verplaatsen. Tientallen nieuwsgierige bewoners zagen hoe de mijn uit het water op een duikvaartuig van de marine werd getakeld.

Onder begeleiding van politie en Rijkswaterstaat werd het explosief naar het Markermeer gebracht. Voor de klus gingen de Oranjesluizen, Schellingwouderbrug en Zeeburgertunnel tijdelijk dicht. Scheepvaartverkeer mocht niet passeren, jachthavens op de route werden gesloten en het vliegverkeer omgeleid.

Door het gunstige weer en de goede samenwerking met politie, de gemeente Amsterdam, het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat verliep de procedure sneller dan

verwacht. Tijdens de ontploffing van het projectiel lagen de begeleidende schepen op 3,5 kilometer afstand en het overige scheepvaartverkeer zelfs op 4 kilometer.

Woensdag was het ook Wereld Mijnendag, vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de strijd tegen clusterbommen en landmijnen. ‘Voor Amsterdam natuurlijk toch fijn van deze zeevariant af te zijn', merkt Defensie op. (DvdM)