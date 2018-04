Schuttevaer Premium ‘Haven Haaften openbaar' Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 4 april 2018, 13:00

Rijkswaterstaat mag doorgaan met de plannen om de drijfsteigers in de overnachtingshaven van Haaften te verlengen. Dat blijkt uit de uitspraak woensdag 28 maart van de rechtbank in Den Haag. De eigenaar van de haven, Kerkewaard BV, had de zaak aangespannen omdat het zich in zijn recht voelde aangetast. Maar het bedrijf werd op alle fronten in het ongelijk gesteld.