De Waalkade in Nijmegen met op de voorgrond in de lantaarnpaal het wifistation. De sensoren zijn opgehangen op de palen langs de waterkant. De gemeente zegt dat de apparatuur zeer nauwkeurig is afgesteld. Toch is voorspelbaar dat ze ook het geluid en de uitstoot van de stadsbus die over de Waalkade rijdt registreren en niet alleen die van de schepen. (Foto Bart Oosterveld)