Drinken op nieuwe Scheepsspottersplek in Terneuzen Facebook

Twitter

Email TERNEUZEN 2 april 2018, 14:06

‘Hier ruik je, hoor je en voel je het water', vindt bedenker Cees van de Broek van de nieuwe Scheepsspottersplek aan de Westerschelde in Terneuzen. Wethouder Frank van Hulle doopte de plek op de Westpier van de voormalige Veerhaven donderdag 29 maart.

1 / 1 Terneuzenaren namen de nieuwe Scheepsspottersplek direct in bezit. (Foto Adri van de Wege) Terneuzenaren namen de nieuwe Scheepsspottersplek direct in bezit. (Foto Adri van de Wege)

De derde fase van de herinrichting van de Veerhaven is klaar. De beide pieren zijn ook allebei schoon gemaakt en bovenop geasfalteerd door aannemingsbedrijf Volker Wessels in samenwerking met de gemeente Terneuzen. In de ringvormige uitkijkplek werden borden opgehangen met informatie over de scheepvaart op de Westerschelde, verrekijkers en een informatiepaneel over de boeien en verlichting. Door de patrijspoorten kijk je over Terneuzen en de Westerschelde. Rondom zijn zitbanken geplaatst. op de Oostpier werden drie zitjes geplaatst van oude windmolenwieken.

Wethouder Van Hulle gooide tegen de Scheepsspottersplek een lege fles kapot met een boodschap erin: ‘Hier moet op gedronken worden'. Het shantykoor De Dekzwabbers zong er zeemansliederen en de sleepboot Multratug 32 van Multraship verzorgde het waterballet. (AvdW)