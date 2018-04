Clip #56 Blub blub, einde Fiat Uno Facebook

Willem Jan en Nelleke van Dijk varen op de 81-meter A'nous. Toen ze nog op hun gelijknamige spits voeren, ging het aan boord zetten van hun Fiat Uno niet helemaal goed. Oorzaak: het ontbreken van een meerpaal om de kop vast te zetten.

Tekst en video Heere Heeresma Jr

De moraal van hun verhaal heeft een sterke verwijzing naar Clip #49 en de Haparandadam.

Onze Amsterdamse verslaggever maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.