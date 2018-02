Schuttevaer Premium ‘Menselijke resten uit verdwenen marineschepen zijn gedumpt' Facebook

Twitter

DEN HAAG 1 februari 2018, 08:00

Onder nabestaanden van de marinemensen die zijn omgekomen tijdens de Slag in de Javazee, in 1942, heerst verbijstering over de resultaten van twee verschillende onderzoeken naar wat er met de scheepswrakken en de stoffelijke resten van hun dierbaren is gebeurd. Volgens de Indonesische onderzoeksjournalist Aqwam Hanifan zijn de illegaal geborgen wrakdelen op Oost-Java verder gesloopt en de hierbij aangetroffen stoffelijke resten in een massagraf gedumpt.