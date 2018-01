Schuttevaer Premium Explosieve stijging vervoer kanaal Almelo-Coevorden Facebook

Hardenberg 31 januari 2018, 14:00

Het vrachtvervoer over het kanaal van Almelo naar Coevorden is vorig jaar met 75% gestegen ten opzichte van 2016, van 125.970 ton naar 223.104 ton. Het aantal passages van beroepsvaart in sluis Aadorp is echter met ‘slechts' 35% gestegen, van 714 naar 967. Een gevolg van de in 2016 afgeronde opwaardering van het kanaal voor schepen tot 700 ton. Overwogen wordt nu de vaarweg verder op te waarderen tot 1000 ton. Medio 2018 moet hierover duidelijkheid ontstaan.