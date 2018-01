Ook van RWS moet er soms meer vakkennis komen, bijvoorbeeld: een leeg schip voor een brug voor laten i.v.m. de wind , al zijn er gelukkig nog mensen uit de praktijk die dit snappen of er door hun collegas op worden gewezen.

En simulatoren, natuurlijk is door Friesland en Groningen varen complex, maar er zijn meerdere vaarwegen waar dit is, misschien niet met alle geweld te grote schepen op deze vaarweg, en zoveel als mogelijk de kleine schepen van de grotere scheiden, geen recreatievaart door de grote sluis van Lemmer, maar door Lemmer zelf, en de recreatievaart verplichten als ze een nevengeul uit komen dat ze niet rechtdoor over steken maar eerst tegen het verkeer in zo dat je een beter overzicht hebt, en een mast op plezierboten met een vlag er in zo dat deze duidelijker te zien zijn, de snelheid van schepen onderling minder belangrijk maken, zodat er niet zoveel opgelopen hoeft te worden, de zuiging en de golfslag spelen tenslotte een belangrijkere factor dan de snelheid .

Waarom hebben de bakken van Agrifirm wel een kopschroef en minder schade, u kan dit verplichten en niet alleen een koproer, tenslotte als deze mensen de boel kapot varen ligt de dader meestal op het kerkhof.