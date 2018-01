Ondergrondse ankers houden haveniepen overeind Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 27 januari 2018, 17:24

Op de Rozenburgse Landtong houdt het Havenbedrijf Rotterdam een proef met ondergrondse boomverankering. Daar worden iepen geplant die door biologisch afbreekbare touwen en boomankers op hun plaats worden gehouden.

1 / 1 De iepen op de Rozenburgse Landtong worden ondergronds verankerd en hebben geen boompalen meer nodig. (Foto Havenbedrijf Rotterdam / Ries van Wendel de Joode) De iepen op de Rozenburgse Landtong worden ondergronds verankerd en hebben geen boompalen meer nodig. (Foto Havenbedrijf Rotterdam / Ries van Wendel de Joode)

Door de verankering zijn er geen boompalen meer nodig. Ondergrondse boomverankering past in het beleid van het Havenbedrijf om het onderhoud van de haven te verduurzamen. ‘Het touw zit om de kluit en is verbonden aan vijf boomankers van ieder een decimeter die een meter onder de kluit zijn bevestigd', legt beheerder Jan Putters uit.

Door het aantrekken van het touw zetten de ankers zich muurvast in de grond. Die verankering houdt de boom op zijn plaats en maakt de boompalen overbodig. ‘Normaal maken we gebruik van boompalen om gedurende de eerste vijf levensjaren van een boom er voor te zorgen dat deze stevig rechtop blijft staan. Het gebeurt regelmatig dat de boompalen of banden worden beschadigd. Na het planten en verankeren van de boom is geen onderhoud aan de verankering nodig.' (MdV)