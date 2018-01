Clip #42 Daar hebben ze iets aan gedaan (1): De kracht van een klacht Facebook



Op 17 januari klaagde schipper Kees Jan Noordhoek van de 60-meter Scaldia in Clip #40 'Daar moeten ze iets aan doen (10): Groene, gladde steigers' over de glibberige steiger in de Nieuwe Houthaven in Amsterdam. Een week later, op 24 januari, werd de steiger al schoongespoten. Ziedaar de kracht van een klacht.

Tekst en video Heere Heeresma Jr

In zijn nieuwe videoreeks ‘Daar hebben ze iets aan gedaan!' laat Heere Heeresma jr. zien wat er gedaan is met de zaken die in zijn videoreeks ‘Daar moeten ze iets aan doen!' aan de kaak zijn gesteld.

