Schuttevaer Premium Noord-Nederland wacht op Friese vaarwegenvisie Facebook

Twitter

Email Drachten 25 januari 2018, 08:00

Met een uitgebreide beleidsanalyse van het goederenvervoer over water bekijkt de provincie Friesland opnieuw of investeren in de zijtakken van het Prinses Margrietkanaal nodig is. De afdeling Noord-Nederland van Koninklijke BLN-Schuttevaer ervaart die aanpak als ‘uitermate constructief', zei voorzitter Marjan van der Aart. Op 20 juni ligt het besluit voor aan Provinciale Staten (PS).