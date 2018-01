Damwandplanken ingetrild voor tweede kolk Eefde Facebook

EEFDE 22 januari 2018, 07:00

Aannemerscombinatie Lock to Twente is zaterdag 20 januari gestart met het heien van de damwand voor de nieuwe sluis in Eefde. In totaal worden er 68 damwandplanken de grond in getrild.

1 / 1 Schipper Derk Posthumus van de Mia-Amore kijkt hoe aannemer Lock to Twente een van de eerste damwandplanken intrilt. (Foto Sander Wels) Schipper Derk Posthumus van de Mia-Amore kijkt hoe aannemer Lock to Twente een van de eerste damwandplanken intrilt. (Foto Sander Wels)

De nieuwe sluiskolk wordt geschikt voor schepen van 110 x 11,4 m en een vaardiepte van maximaal 3,5 m. In 2020 is de kolk klaar en begint het groot onderhoud aan de bestaande kolk. De werkzaamheden aan de nieuwe sluiskolk zijn te volgen op Facebookpagina Rijkswaterstaat Twentekanalen. (SW)