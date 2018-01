Schuttevaer Premium Column: Overal waar u vaart Facebook

Twitter

Email Amsterdam 19 januari 2018, 13:00

In Flevoland staan de meeste windturbines van Nederland. De eerste generatie is intussen aan vervanging toe en de nieuwe worden groter en hoger. Er is onder meer een Windplan Blauw, waarin twee rijen windturbines zijn gepland in ‘onze' vaarweg, vanaf de Flevocentrale tot de Ketelbrug. Nu staat er één rij, 30 meter uit de dijk.