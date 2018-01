VNF plant stremmingen 2018 op Franse vaarwegen Facebook

Voies Navigables de France (VNF) heeft ook dit jaar weer een aantal langdurige stremmingen gepland op de Franse vaarwegen.

Eind november is VNF gestart met de restauratie van het Pont-Canal de Briare. Het is de eerste keer (sinds de oorlogsherstelwerkzaamheden) dat het in 1896 geopende, 662 meter lange aquaduct over de Loire, dat jaarlijks zo'n 300.000 bezoekers trekt, opgeknapt wordt. De kosten bedragen ruim 6,5 miljoen euro. Particulieren kunnen een bijdrage schenken via http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pont-canal-de-briare

Zo gaat sluis Don op het Canal de la Deûle 36 dagen dicht, van 26 maart tot en met 30 april. Op de Schelde is sluis Pont-Malin van 22 juni tot en met 6 juli gestremd voor onderhoud. Het hele canal du Nord gaat dit voorjaar 29 dagen dicht, van 3 april tot en met 1 mei, en is in het najaar ook nog van 30 oktober tot en met 1 november gestremd. De grote sluizen van Janville en Bellerive zijn eveneens van 2 april tot en met 1 mei gestremd.

In de maand april moet dus alle vervoer tussen België en het Seinebekken per spits, via het Canal de Saint-Quentin. Hier gelden tussen 5 november en 2 december vanwege werkzaamheden andere passagetijden voor de tunnel van Riqueval. De tunnel van Braye en Laonnois op het Canal de l'Oise à l'Aisne is van 3 tot en met 22 april gestremd. Sluis 17 tot en met 24 op het Canal de l'Aisne à la Marne gaan 28 dagen dicht, van 17 september tot en met 14 oktober.

De Marne-Saôneverbinding gaat, inclusief sluis Heuilley sur Saône, 28 dagen dicht: van 3 tot en met 30 april. Daaraan voorafgaand zijn de (grootschalige) Saône, Rhône en Canal du Rhône à Sète van 12 tot en met 21 maart gestremd. De Petite-Saône is van 16 februari tot en met 16 maart gesloten, het canal des Vosges is wat langer dicht: van 19 februari tot en met 30 maart. De Boven-Maas, tussen Donchery en Troussey, gaat pas in het najaar dicht: van 15 oktober tot en met 18 november. Tijdens de stremming van de Franse Moezel, van 4 tot en met 13 juni, blijft de Maas-Vogezenverbinding open via Nancy.

De Centreroute gaat maar liefst 56 dagen dicht, van 22 januari tot en met 18 maart. Het Canal du Loing blijft wel wat langer bevaarbaar: dit wordt van 5 tot en met 18 maart gestremd. Een volledig overzicht van alle stremmingen en beperkingen kan worden gedownload op de VNF-site. (AvO)