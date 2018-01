Er wordt nog altijd flink geïnvesteerd in het Albertkanaal, waar onder meer alle bruggen omhoog moeten naar een onderdoorvaarthoogte van 9,10 meter. Eind vorig jaar werd een nieuwe stalen boogbrug geplaatst in Deurne/Merksem. In de Antwerpse volksmond wordt het kunstwerk ‘de brug van den Azijn' genoemd, wat verwijst naar een oude azijnfabriek ter hoogte van de Vaartkaai in Merksem. (Foto De Vlaamse Waterweg)