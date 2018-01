Clip #40 Daar moeten ze iets aan doen (10): Groene, gladde steigers Facebook

AMSTERDAM 17 januari 2018, 15:44

Schipper Kees Jan Noordhoek van de 60-meter Scaldia, de voormalige Prins van Oranje, ging ‘bijna onderuit' op de steiger in de Nieuwe Houthaven in Amsterdam.

1 / 1 De groene, glibberige steiger deed Kees Jan Noordhoek bijna onderuit gaan. (Beeld uit video) De groene, glibberige steiger deed Kees Jan Noordhoek bijna onderuit gaan. (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Door een glibberig groen aangroeisel was een klein deel daarvan spekglad geworden. Noordhoek vindt dat steigers periodiek schoongemaakt moeten worden, want je moet veilig van en aan boord kunnen komen.

