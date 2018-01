Binnenvaart Vlaanderen piekt op alle fronten Facebook

De binnenvaart in Vlaanderen heeft in 2017 ruim 72 miljoen ton goederen vervoerd, een absoluut record. De jongste cijfers betekenen een stijging van 6,5% ten opzichte van 2016. Ook het containervervoer zette met 823.502 teu een topcijfer neer.

1 / 1 Er wordt nog altijd flink geïnvesteerd in het Albertkanaal, waar onder meer alle bruggen omhoog moeten naar een onderdoorvaarthoogte van 9,10 meter. Eind vorig jaar werd een nieuwe stalen boogbrug geplaatst in Deurne/Merksem. In de Antwerpse volksmond wordt het kunstwerk ‘de brug van den Azijn' genoemd, wat verwijst naar een oude azijnfabriek ter hoogte van de Vaartkaai in Merksem. (Foto De Vlaamse Waterweg) Er wordt nog altijd flink geïnvesteerd in het Albertkanaal, waar onder meer alle bruggen omhoog moeten naar een onderdoorvaarthoogte van 9,10 meter. Eind vorig jaar werd een nieuwe stalen boogbrug geplaatst in Deurne/Merksem. In de Antwerpse volksmond wordt het kunstwerk ‘de brug van den Azijn' genoemd, wat verwijst naar een oude azijnfabriek ter hoogte van de Vaartkaai in Merksem. (Foto De Vlaamse Waterweg)

‘Waterweg betrouwbaar alternatief voor wegvervoer'

Door Justin Gleissner

‘Elke vracht die over water wordt vervoerd, hoeft niet over de weg. Als de binnenvaart 6,5% groeit, dan betekent dat 175.815 vrachtwagens minder', zegt de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts naar aanleiding van de groeicijfers. ‘En er is nog veel plaats op de watersnelweg. Tegen 2030 moet de binnenvaart instaan voor 20% van al het goederenvervoer.'

Volgens de bewindsman ontdekken steeds meer bedrijven de waterwegen als betrouwbaar alternatief voor de file op de wegen. Een enkel binnenvaartschip van 1200 ton haalt meteen 50 vrachtwagens van de weg.

Zelfs tijdens de meest barre weersomstandigheden van december 2017 - toen vliegtuigen aan de grond bleven, vrachtwagens niet konden uitrijden en sommige treinen stilstonden - kende de binnenscheepvaart geen enkele onderbreking.

Dichtbij water

Het binnenvaartvervoer in Vlaanderen groeide in alle ladinggroepen. Het aantal verscheepte containers steeg met 11,5%, wat van 2017 een absoluut recordjaar maakte. Het vervoer van ertsen (+16,2%) en vaste brandstoffen (+29,5%) kenden de sterkste stijging, maar ook de hoeveelheid bouwmaterialen (+6,5%), landbouwproducten (+9%) en meststoffen (+11%) steeg.

De stijging is met bijna 8% het grootst op de ABC-as (Antwerpen-Brussel-Charleroi). Op het Albertkanaal werd een stijging genoteerd van ruim 7% naar 39,46 miljoen ton. De stijgende trend bij het containervervoer manifesteert zich op alle belangrijke vaarassen. En er is nog veel potentieel, zo betoogt Weyts in zijn commentaar bij de cijfers, daarbij verwijzen naar het 1000 kilometer lange vaarwegennet, waar 80% van alle bedrijven maximaal 10 kilometer vandaan is gevestigd.