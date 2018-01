Schuttevaer Premium OPINIE: Duitse infrastructuur glijdt af naar niveau ontwikkelingslanden Facebook

Datteln 16 januari 2018, 11:00

Onder binnenschippers staat WDK vaak voor ‘Wesel-Drama-Kanaal'. Bedoeld is de 60 kilometer lange verbinding tussen de Rijn bij Wesel en de Dortmund-Ems-Kanaal ter hoogte van Datteln. De vaarweg werd in 1930 in gebruik genomen en dat is te zien. Decennia van systematisch verval heeft een nieuwe dieptepunt bereikt. De haalkommen in de grote sluiskolken mogen niet meer worden gebruikt. Het gevolg: aanzienlijke vertragingen en risico's voor de binnenvaart. Houdt u daar de komende jaren maar rekening mee.