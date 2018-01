Haven Moerdijk blijft groeien: overslag zeevaart stijgt 14% Facebook

MOERDIJK 13 januari 2018, 17:56

De haven van Moerdijk blijft groeien. In 2017 steeg zowel de overslag, als het aantal gevestigde bedrijven en de werkgelegenheid. De zeevaart nam grootste groei voor haar rekening: de overslag steeg met maar liefst 14%. De totale overslag groeide met 5,5% naar 18,5 miljoen ton.

Deze voorlopige cijfers maakte directeur Ferdinand van den Oever van het Havenbedrijf Moerdijk vrijdag 12 januari bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. De grootste groei ziet Moerdijk nog steeds in de overslag van containers (+10%). Ook in natte bulk (+8%) en stukgoed (+6%) is een flinke stijging te zien. In 2017 daalde de overslag van ertsen en schroot (-17%).

Trots

‘Wij zijn ongelofelijk trots dat we samen met alle bedrijven weer groei realiseren op diverse terreinen. Er is hard gewerkt aan de aantrekkelijkheid van het haven- en industrieterrein Moerdijk. Ook de dialoog met de omgeving komt steeds beter op gang in de nieuwe Omgevingstafel Port of Moerdijk', vertelde Van den Oever in zijn toespraak.

De havendirecteur deed tevens een oproep aan de aanwezigen: ‘Er is geen reden om achterover te leunen. Want we staan met elkaar voor grote uitdagingen, denk aan digitalisering, energietransitie. Het realiseren van onze ambities in deze veranderende wereld kunnen wij alleen samen met al onze share- en stakeholders. Laten we hier samen de schouders onder zetten.'

Meer schepen

In 2017 ontving de vierde zeehaven van Nederland 2202 zeeschepen, 16% meer dan vorig jaar, en 11.740 binnenvaartschepen, 3% meer dan vorig jaar.

Het Havenbedrijf Moerdijk gaf 7 hectare grond uit. Daarnaast is ook zo'n 22 hectare strategische reserve bij bedrijven opnieuw ingevuld. Verder mocht de haven 16 nieuwe vestigingen verwelkomen. De leegstand is nog verder gedaald, tot onder de 1%.

De werkgelegenheid in het havengebied van Moerdijk steeg in 2017 met 3,7% naar 17.983 banen. Daarbij gaat het om 9.308 directe arbeidsplaaten en 8.675 indirecte arbeidsplaatsen. (DvdM)