Het gunstige economische tij heeft de overslag van goederen in de Amsterdamse haven in 2017 met 2,5% doen toenemen tot 81,3 miljoen ton. Samen met de andere havens in het Noordzeekanaal-gebied kwam de overslag uit op 100,8 miljoen ton, een record.

Stijging olieproducten en agribulk, daling kolen

Dat blijkt uit de voorlopige overslagcijfers die 11 januari door het Havenbedrijf Amsterdam bekend zijn gemaakt. In IJmuiden steeg de overslag met 7% tot 18,5 miljoen ton. Beverwijk zag de overslag stijgen met 6% tot 800.000 ton. Zaanstad boekte een stijging van 35% naar 300.000 ton.

Olieproducten

De stijging in de Amsterdamse haven is met name veroorzaakt door meer overslag van olieproducten en agribulk. De olieproducten stegen met 14% naar 44,4 miljoen ton en agribulk nam met 5% toe naar 8,3 miljoen ton. De overige natte bulk, zoals chemische basisproducten, daalde met 27% tot 2,2 miljoen ton. In de kolenoverslag was opnieuw sprake van een daling. Die bedroeg 3% tot 15,8 miljoen ton. Overige droge bulk, waaronder bouwmaterialen, steeg met 12% naar 8,1 miljoen ton.

De overslag van containers bleef in 2017 stabiel. Net als in 2016 bedroeg die 600.000 ton (56.191 TEU). Ro/Ro en overig stukgoed stegen in 2017 met 11% tot 1,9 miljoen ton. De import in de Amsterdamse haven steeg het afgelopen jaar met 4% tot 50,9 miljoen ton. De export bleef met 30,4 miljoen op hetzelfde niveau als in 2016.

Sterke positie

‘De recordoverslag in 2017 voor de regio onderstreept onze sterke positie in natte en droge bulk en in agriproducten', zegt Koen Overtoom, CEO van Havenbedrijf Amsterdam. ‘De Noordzeekanaal-havens spelen een vitale rol in de internationale handel in deze producten. Wij zullen deze versterken en tegelijkertijd andere ladingstromen en bedrijvigheid aantrekken, bijvoorbeeld voor de energietransitie en de circulaire economie. De haven speelt hierin een sleutelrol.'

Gronduitgifte

In 2017 werd 18 hectare grond uitgegeven, tegen 11 hectare in 2016. Gronduitgifte vond onder meer plaats aan Bio Energy Netherlands, een biomassacentrale die uit afvalhout stroom en grondstoffen opwekt voor de chemische industrie, en aan Chaincraft, een biotech-bedrijf dat biomassa omzet in vetzuren. Daarnaast hebben Borghese Real Estate en DHL een uitbreiding in het Atlaspark gerealiseerd en heeft zich in de Minervahaven de creatieve hub Image Wharf gevestigd.

Daarnaast vestigden zich op bedrijventerrein HoogTij, waarin het havenbedrijf participeert, twee nieuwe bedrijven van Gam Bakker en Containerterminal CTV Vrede Steinweg. Ook heeft Havenbedrijf Amsterdam aan de noordzijde van het Noordzeekanaal 10 hectare gekocht.

Cruisecalls

In 2017 heeft Amsterdam 134 zeecruiseschepen ontvangen, tegen 125 in 2016. Het aantal zeecruisepassagiers steeg van 281.907 in 2016 naar 332.998 in 2017. In IJmuiden bedroeg het aantal zeecruise-bezoeken 23, tegen 32 in 2016.

Het aantal aanlopen van riviercruiseschepen is met 1.876 in 2017 gelijk gebleven aan 2016. Het aantal riviercruisepassagiers daalde met 1% naar 495.550 in 2017. (MdV)