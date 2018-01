Schuttevaer Premium Rotterdam vreest claim van sjordersbedrijven Facebook

De intussen ingetrokken vergunning voor sjordersbedrijf Dutch Dockers was terecht verleend. Dat is het standpunt dat het gemeentebestuur van Rotterdam kort voor Kerstmis heeft voorgelegd bij de Raad van State, nadat de rechtbank in Rotterdam had geoordeeld dat de vergunning voor de nieuwkomer onrechtmatig was verleend.